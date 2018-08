Emanuele Giaccherini, centrocampista del Chievo, ha rilasciato un'intervista alla Repubblica in cui ha commentato il mercato della Juventus.



Queste le sue dichiarazioni: "È anche merito mio se Cristiano Ronaldo oggi gioca nella Juve. Perché in quei due anni lì il mio mattoncino per arrivare a questo punto l’ho messo. L’artefice di tutto però è stato Conte: solo chi lo ha avuto come calciatore può capire, è un allenatore che cura tutto nel dettaglio e una grande persona. Quando sono arrivato gli acquisti non erano mica i campioni di oggi, a parte Pirlo. Tutto ciò, sei-sette anni fa, non si poteva intuire. Poi in questi anni la Juve ha alzato ogni anno il livello. Ora con i campioni è più facile, e tutti i migliori vogliono andarci".