Emanuele Giaccherini, esterno del Chievo, in gol contro la Juve oggi, parla a Sky Sport: "Questo match a noi insegna che per raggiungere i risultati bisogna lottare in ogni partita ed a prescindere da chi avremo di fronte, ci sono sempre tre punti in palio. Abbiamo messo in difficoltà i bianconeri, che vantano in rosa campioni che possono risolverle la partita in qualsiasi momento. Esultanza? Non c’è stata, avevo già in mente la mancata esultanza. La Juve mi ha dato tanto, mi sembrava giusto fare così".



SUL MERCATO - "Richieste? Sinceramente no, quello che volevo alla fine dell’ultimo campionato era quello di restare qui. E’ una scelta di vita, ho trovato la mia dimensione".