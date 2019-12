In un mini-speciale di DAZN sul ChievoVerona, è intervenuto anche il centrocampista Emanuele Giaccherini. L'ex Juventus ha parlato degli obiettivi stagionali: "Non ho ancora accettato la retrocessione in Serie B, per me è stato un dispiacere incredibile e sono rimasto perchè ho voglia di riportare in Serie A la squadra. Vivo benissimo in città, mi sono subito trovato a meraviglia."