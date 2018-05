Il difensore del Chievo, Massimo Gobbi, ha analizzato a Sky Sport la vittoria per 2-1 contro il Crotone: "Il nostro è un grande gruppo e questa vittoria è la dimostrazione di unità e voglia di riscattarsi. Non abbiamo mai mollato, ringraziamo mister D’Anna che ci ha dato una grande mano in settimana. Avevamo voglia di fare risultato ed oggi abbiamo tirato fuori il meglio. È una soddisfazione meritata".



SULLA SALVEZZA - "La prima cosa da fare è non guardare il calendario delle altre, dobbiamo ripartire da qui e domenica portare di nuovo la vittoria a casa".



SUL PUBBLICO - "Quello di ieri (lo schiaffo al team manager, ndr) è stato un episodio spiacevole. Oggi ci aspettavamo questo pubblico. I tifosi sono venuti allo stadio ad incitarci e questo è il risultato. La vittoria la dedichiamo anche al nostro team manager".