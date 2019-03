Il centrocampista del Chievo Perparim Hetemaj, autore del momentaneo 1-1 con il Milan, parla a Dazn all'intervallo: "Sapevamo che sarebbe stata dura, ma quando siamo andati sotto abbiamo continuato a giocare per trovare il gol. Gattuso e Meggiorini? Non ho visto, ero dall'altra parte, mi dispiace per Gattuso, ma forse ha fatto qualcosa".