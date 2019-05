Sarà un'estate di cambiamenti in casa Chievo: dopo l'addio di Pellissier e la retrocessione in Serie B, il club clivense potrebbe presto salutare il suo direttore sportivo, Giancarlo Romairone. Come riporta questa mattina il Corriere di Verona, infatti, sul dirigente c'è la Sampdoria. In Veneto potrebbe arrivare, come sostituto, l'attuale ds del Perugia, Roberto Goretti.