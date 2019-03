Il Chievo non ci sta. La società, attraverso il direttore sportivo, ha parlato al termine della gara persa 2-1 contro il Milan per contestare le decisioni prese dall'arbitro Pairetto. Queste le parole di Giancarloa Sky Sport nel postpartita di Chievo-Milan: "Non è possibile che ogni settimana ci sia un episodio, oggi c'è stata una barriera a 13 metri invece che 9 metri, sul secondo c'era un fuorigioco e un fallo. Fateci perdere serenamente le nostre partite. Siamo stanchi di fare da legislatura sul VAR. Ogni giorno dobbiamo ripartire da capo, fateci perdere le partite sul campo. Vorremmo perdere perché siamo scarsi non per cose collaterali al campo".