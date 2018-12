Alle 18, dopo ilvincente e ilperdente, tocca all'scendere in campo, allungare ulteriormente sul quarto posto e non staccarsi troppo dalla squadra di. I nerazzurri di Lucianoattendono il, che con l'arrivo di Domenico Di Carlo è vero che non ha ancora vinto, ma neanche perso, vendendo cara la pelle contro ogni avversario.Lucianoè imbattuto nei quattro scontri diretti precedenti contro Domenico: 3 vittorie e 1 pareggio. Inoltre, l'allenatore interista è imbattuto in 18 scontri su 19 contro il Chievo, mentre quello del Chievo non ha mai vinto in 12 incontri con l'Inter., nelle ultime 3 partite casalinghe in cui ilè riuscito a segnare, è stato coinvolto in 2 gol;ha segnato in 3 delle sue ultime 4 presenze in tutte le competizioni.