La partita delle ore 18 di sabato tra Chievo Verona e Juventus rappresenta l'incredibile esordio ufficiale di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera. Tutto pronto per accogliere il fenomeno portoghese e la miriade di tifosi che lo acclamano e non vedono l'ora di vederlo all'opera. Sulla questione sicurezza arriva un comunicato ufficiale sul sito bianconero:



"In vista della gara tra Chievo e Juventus di sabato pomeriggio,in programma allo stadio Marcantonio Bentegodi con calcio d'inizio alle 18.00, si pubblicano di seguito i comunicati del Chievo Verona e delle autorità, con le informazioni utili per i tifosi che si recheranno allo stadio".



Qui tutte le info utili: http://www.juventus.com/it/news/news/2018/chievo-juve--informazioni-per-i-tifosi.php