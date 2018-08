Torna il campionato di Serie A, che parte con Chievo-Juventus delle 18. LIVE su Calciomercato.com la moviola dell'incontro, diretto dall'arbitro Fabrizio Pasqua (Costanzo-Liberti/iv: Sacchi/Var: Mazzoleni/Avar: Marrazzo).



61' AMMONITO RADOVANOVIC - Prima ammonizione della partita, per Radovanovic.



55' RIGORE PER IL CHIEVO - Contatto tra il ginocchio sinistro di Cancelo e quello destro Giaccherini in area di rigore: nessun dubbio per Pasqua, che fischia giustamente il penalty.



37' CONTATTO CACCIATORE-CUADRADO - Altro contatto pericoloso nell'area del Chievo: Cacciatore trattiene leggermente Cuadrado, che cade senza però che Pasqua ritenga l'intervento da rigore.



9' CANCELO RECLAMA UN RIGORE - Azione sulla sinistra della Juve, cross per il centro dove Cancelo non riesce a calciare in maniera pulita per un intervento da dietro, ma l'arbitro, dopo aver consultato il Var con un silent check, non fischia.