Gian Piero Ventura, ex commissario tecnico dell'Italia ed ex allenatore del Chievo, parla a Calcio Napoli 24 Tv: "Credo che sia l'occasione giusta per il Napoli di rifarsi, ma anche la meno facile. La Sampdoria è in grande condizione e ha un Quagliarella in forma strepitosa. Sarà una partita sicuramente interessante anche perché la Sampdoria ora crede nell'Europa. Il reparto offensivo del Napoli è incredibile, però alle spalle di Mertens, Insigne e Milik dopo non c'è ampia scelta. Credo che una partita non buonissima ci possa stare, il Napoli ora ha la possibilità con orgoglio di rifarsi. Kiyine è stata una piacevole sorpresa, nonostante la giovane età ha già grande professionalità. Futuro al Napoli? Credo che avrà un futuro roseo, ha importanti caratteristiche e può solo crescere e far bene".