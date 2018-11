Allenamento sotto la pioggia questa mattina a Veronello per il Chievo. Questo il programma svolto dai giocatori di mister Domenico DI Carlo: riscaldamento tecnico, lavori tattici difensivi, finalizzazioni in porta, palle inattive.



Domani la squadra svolgerà la rifinitura tecnica a Veronello (a porte chiuse) alle 11.00. Seguiranno il pranzo e la partenza per Napoli.