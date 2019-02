Udinese-Chievo 1-0



Sorrentino 6,5: l’Udinese non calcia quasi mai in porta e quando lo fa si fa trovare sempre preparato. Respinge anche il rigore poi ribadito in rete da Teodorczyk



Depaoli 5: soffre nella ripresa, non si propone in fase offensiva



(dal 44’ s.t. Pucciarelli sv)



Bani 5,5: male con l’ingresso di Pussetto, non aiuta i compagni



Barba 5,5: contiene bene Lasagna, crolla nella fase finale di gara



Jaroszynski 5,5: si limita a difendere senza spingere troppo. Rimandato



Leris 6: tanta corsa, poca precisione. Si salva grazie all’impegno



(dal 28’ s.t. Schelotto sv)



Rigoni 5,5: si vede poco, ma dà sostanza al centrocampo



Hetemaj 5: nervoso, corre a vuoto. Insufficiente



Giaccherini 6,5: il più propositivo dei suoi, non incide come vorrebbe



Stepinski 5: annullato completamente dalla difesa bianconera, mai pericoloso



(dal 25’ s.t. Meggiorini 5,5: pochi palloni a disposizione)



Djordjevic 5: si perde tra le maglie bianconere senza poter fraseggiare con i compagni





All. Di Carlo 5: la sua squadra non reagisce, nemmeno con le sostituzioni