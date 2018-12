: mai realmente impensierito dai tentativi della Spal che non riesce quasi mai ad inquadrare la porta.: ha la calma e l'esperienza per rischiare la giocata anche in zone di campo estremamente delicate. Regge bene l'urto degli attaccanti avversari e guida con qualità la difesa di Di Carlo che lo ha investito del ruolo di leader della retroguardia.: riesce a contenere molto bene sia Antenucci che Petagna, che non riescono mai ad impensierire la retroguardia di un Chievo molto solido. E' decisivo a cinque dal termine con una chiusura straordinaria su Paloschi.: copre molto bene la profondità e non concede mai la giocata verticale ai centrocampisti della Spal che si infrangono costantmente su di lui.: Lazzari è uno dei peggiori clienti della Serie A in questo momento ed arginarlo diventa estremamente complicato quando è lanciato ad alta velocità. In fase offensiva, però, è molto presente e coinvolto nel gioco della squadra che lo mette in condizione di arrivare spesso sul fondo.riesce a contnere molto bene le sortite offensive di un Fares in costante proiezione offensiva per oltre un'ora, poi è costretto a chiedere il cambio a causa dell'enorme dispendio di energie investito nelle rincorse all'esterno della Spal.(dal 34' s.t.: tende ad abbassarsi sempre di più, portando anche la squadra a schiacciarsi su se stessa. In fase di costruzione è scolastico.: dovrebbe dare supporto a Jarozysnki in fase di copertura sulle sfuriate offensive di Lazzari, ma soffre tantissimo la velocità dell'esterno italiano che riesce a creare non poche difficoltà alla retroguardia del Chievo. Prestazione opaca di tutto il centrocampo del Chievo che viene schiacciato da quello avversario.: prestazione incolore dell'ex Juventus che non entra mai nel vivo del gioco e risulta inconcludente e poco incisivo.(dal 14' s.t.entra, ma non incide. Non trova le misure per far valere la propria qualità ed è costretto a giocare di rimessa senza riuscire a mettere la propria firma sulla partita): è prezioso in fase di pressing e riesce spesso a riconquistare il possesso in zona d'attacco. Nonostante il grande spirito di sacrificio, però, è evanescente e poco incisivo in fase offensiva.: gioca con la freschezza di un ragazzino e l'esperienza di un veterano. E' il faro offensivo del Chievo e mostra di avere ancora grandissimi colpi; si rende pericoloso più volte sia andando alla conclusione diretta verso la porta, sia servendo i compagni con giocate illuminanti e spesso non comprese.(dal 21' s.t.: entra ma non viene mai convolto dai compagni. E' poco coinvolto e poco incisivo, giornata da dimenticare): il suo Chievo si presenta con atteggiamento decisamente offensivo e nei primi minuti soprende la Spal, salvo poi soffrire il ritorno dei padroni di casa che alla distanza prendono controllo del gioco e impongono i propri ritmi di palleggio. Il contributo del nuovo tecnico è evidente soprattutto in quella che è la solidità di una squadra alla quale ha cambiato volto difensivo dal momento del suo arrivo.