Sampdoria-Chievo 2-0: prova ad arrivare sulla magia di tacco di Quagliarella, ma il pallone è ben indirizzato e non riesce nell'intervento. La conclusione di Ramirez è troppo ravvicinata per poter intervenire.: a sinistra la Samp sfonda meno, per questo motivo vive un pomeriggio relativamente più 'tranquillo' rispetto ai compagni di reparto.: un paio di suoi anticipi nel primo tempo sono davvero sontuosi. Decisamente più in difficoltà dopo l'intervallo, è troppo tenero sulle marcature su entrambi i gol doriani. Prende anche un giallo evitabile.: fatica troppo a contenere Murru, lascia troppo spazio al laterale doriano e a Ramirez quando i blucerchiati raddoppiano.: dimostra sin dai primi controlli di essere in possesso di una buona tecnica nello stretto. Poi però nella ripresa si perde, deve migliorare sulla continuità.: frangiflutti al centro del campo, tampona come può e corre per due. Si merita la sufficienza per il gran lavoro oscuro sempre a supporto dei compagni.: comincia bene, ma la sua gara dura soltanto un quarto d'ora. Esce per infortunio.(dal 15' p.t.: talvolta si incaponisce in dribbling, perde troppi palloni, alcuni anche evitabili).: tutto sommato contiene abbastanza bene Praet, ma il suo apporto in fase di spinta è praticamente nullo.(dal 20' s.t.: entra quando la gara è ampiamente compromessa, ma dimostra di poter giocare in Serie A e di avere qualità interessanti): gioca tra le linee, e si presenta con una splendida veronica tra due blucerchiati con annesso tocco di esterno ad aprire la manovra. E' un fondamentale che evidentemente possiede, perchè lo ripropone tre volte nella prima mezz'ora. Il primo tiro in porta gialloblù ha la sua firma. Almeno ci mette l'impegno(dal 26' s.t.: per eperienza e rapidità, è tutto un'altra cosa, ma la diga del centrocampo blucerchiato difficilmente gli lascia spazio. Il suo ingresso non restituisce brillantezza all'azione offensiva).: fa a sportellate con Colley, ma avere la meglio sul piano fisico con il gigante gambiano è piuttosto complicato. Non tiene mai il pallone in avanti.: ha dalla sua l'esperienza e la furbizia dell'esperto mestierante d'area. Gioca un discreto primo tempo, cercando di destreggiarsi tra i due torreggianti centrali blucerchiati. Quando cala il fiato fatica decisamente di più.All.: il suo Chievo fa la gara che ci si aspetta nel primo tempo, ordinata e attenta. I gialloblù si preoccupano principalmente di sporcare le linee di passaggio doriane, e per 45' ci riescono. Poi però la maggior qualità dei padroni di casa viene fuori, e il Chievo non riesce ad organizzare una reazione degna di tale nome. Per rimanere in Serie A non ci si può soltanto difendere.