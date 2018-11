: un paio di interventi nel primo tempo, ma senza esser chiamato agli straordinari, il primo vero intervento al settimo della ripresa su Mertens. Si ripete nell'arco dei quattro minuti successivi sulla punizione di Insigne e su un'altra conclusione di Mertens. Nel finale, poi, torna ad essere protagonista: si propone molto sfruttando la scarsa vena difensiva di Ounas e provando a limitare l'algerino. Operazione che riesce meno con Insigne: molto sollecitato, non sfigura nell'uno contro uno al cospetto di Insigne e Mertens: soffre ma non molla, anche se non sempre riesce ad essere pulitissimo: molto più bloccato di Depaoli, non trova le contromisure a Malcuit: doppia occasione a metà del primo tempo e poi tanta sostanza in una prova assolutamente sufficiente. Esce stanchissimo (19' st: svaria molto, cerca anche la conclusione senza particolare precisione): si sdoppia nelle due fasi, cercando anche, di trattenere il pallone, imbastendo qualche discreto fraseggio per il Chievo: mette poco in mostra la tecnica, in una gara dove rincorre chiunque nel suo segmento di campo: si presenta con una punizione di poco a lato, si vede poco fino al decimo della ripresa quando sfiora il gol che solo uno straordinario intervento di Karnezis riesce ad evitare: l'età è un fattore, non tutti i movimenti possono essere al top, ma la grinta non manca e riesce a creare qualche grattacapo (dal 16' st: entra molto bene in partita, tra fraseggi e conclusioni, mostra tecnica e fisicità): si batte tanto, riesce anche a pulire qualche pallone ma con limiti tecnici evidenti (30' st: riesce, da subito, a dare un'anima al Chievo, rischiando il minimo sindacale con il Napoli al San Paolo. È evidente che se avesse iniziato la stagione, i risultati del Chievo sarebbero stati diversi