Cagliari-Chievo 2-1



Sorrentino 5,5: incolpevole sui due gol del Cagliari, poi normale amministrazione.



Bani 5,5: tante sbavature in copertura, si rende pericoloso dalle parti di Cragno con un colpo di testa che esce di poco.



Rossettini 5: soffre la fisicità di Pavoletti, che lo sovrasta in quasi tutti i duelli aerei.



Cesar 5,5: poche luci, tante ombre. Se il reparto difensivo va spesso in difficoltà è anche colpa sua.



Depaoli 6: è quello più vivace dei suoi, confeziona uno splendido assist per la rete di Stepinski che vivacizza il finale di gara.



Rigoni 5: tocca pochi palloni, non entra mai nel vivo del gioco.



Radovanovic 5,5: va spesso in difficoltà in mezzo alle fitte trame del centrocampo rossoblù.



(Dal 42' s.t. Pellissier SV)



Giaccherini 5,5: prova ad impensierire Cragno con qualche inserimento a fari spenti. Ma senza esito positivo.



Jaroszynski 5: spinge pochissimo, non va meglio in fase di copertura.



(Dal 36' s.t. Kliyine SV)



Meggiorini 5: svaria tanto sul fronte offensivo ma non trova mai la giocata decisiva.



(Dal 19' s.t. Birsa 6: entra e dà subito vivacità all'attacco clivense.)



Stepinski 6: i palloni che gli arrivano sono pochissimi, al primo giocabile insacca alle spalle di Cragno.



All. Ventura 5: si dimena in panchina dal primo all'ultimo minuto, ma la scossa arriva ai suoi uomini soltanto nei minuti finali. Sesta sconfitta consecutiva, ora la classifica fa davvero paura.