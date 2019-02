Secondo allenamento settimanale per il ChievoVerona per preparare la sfida di domenica alla Dacia Arena contro l’Udinese. I gialloblù hanno iniziato la seduta odierna con dei lavori di forza, seguiti da dei lavori tattici e per concludere un torneo a quattro squadre.



Nicolas Frey, uscito dal campo per infortunio al 39’ del primo tempo di ChievoVerona – Roma, ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore di sinistra. Il difensore gialloblù ha già iniziato le terapie e sarà valutato di giorno in giorno dallo staff medico gialloblù.



Il mister dei gialloblù Domenico Di Carlo ha fissato per domani, giovedì 14 febbraio, una seduta al mattino con inizio alle ore 11.00 a porte chiuse.