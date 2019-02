Si avvicina la sfida di campionato che i gialloblù giocheranno venerdì al Bentegodi contro la Roma alle 20.30. Oggi a Veronello la seduta è iniziata con un riscaldamento e con degli esercizi sulla rapidità. A seguire la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tattiche per poi concludere con un torneo a tre squadre.



Sergio Pellissier, uscito dal campo per infortunio al 29’ del primo tempo di Empoli - ChievoVerona, ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba destra. Il capitano gialloblù ha già iniziato le terapie al Centro medico Atlante e sarà valutato di giorno in giorno dallo staff medico gialloblù.