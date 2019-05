Chievo-Sampdoria non sarà una partita come le altre: Sergio Pellisier, infatti, disptuerà la sua ultima gara in carriera al 'Bentegodi' prima di ritirarsi. Come rivela il sito ufficiale del club clivense, lo stadio veneto realizzerà una coreografia celebrativa che coinvolgerà tutto l'impianto. Tutti i bambini che entreranno in campo con i giocatori, poi, vestiranno la maglia numero 31. Al fischio finale, invece, tutti i tifosi potranno accedere alla Curva Nord, davanti alla quale Pellissier sarà accolto dalla squadra, dallo staff tecnico e dagli atleti delle giovanili. A questo punto, il presidente Campedelli consegnerà al giocatore un riconoscimento speciale. Presenti anche grandi ex del club: il tecnico Luigi Delneri, i suoi ex compagni Maurizio D'Angelo, Salvatore Lanna, Fabio Moro, Luciano, Simone Tiribocchi e Bernardo Corradi.