CHIEVO-MILAN 1-2



MILAN



Donnarumma G. 6: la sensazione è che potesse fare meglio sul gol subito da Hetemaj. Si esalta con un intervento in tuffo felino, nel secondo tempo, su Leris.



Conti 5: non è una serata positiva per l'ex Atalanta. Non oppone resistenza su Hetemaj che lo sovrasta in occasione del gol. Un errore che lo condiziona per tutto il resto della partita, dove non riesce più a incidere come sa. (Dal 19' st Calabria 6: rispetto al compagno di reparto, denota maggiore sicurezza in fase difensiva)



Musacchio 6: l'argentino si stacca e cerca la prima marcatura su Meggiorini, più mobile rispetto a Stepinski. Prova di buona sostanza.



Romagnoli 6,5: non deve faticare molto con Stepinski. Sfiora il gol con un colpo di tacco nel finale.



Laxalt 6: l'uruguaiano torna titolare dopo diverso tempo e non sfigura. Ordinato nelle due fasi, cerca di non strafare.



Kessie 6,5: è l'uomo ovunque del Milan. Il primo ad alzare il pressing dei centrocampisti, senza disdegnare più di una sortita offensiva. Franck è sempre più fondamentale per gli equilibri rossoneri.



Biglia 7: una pennellata su punizione, con il pallone che termina la sua corsa proprio all'incrocio dei pali: fantastico. Nel mezzo tanta lucidità in regia, un segnale importante per Gattuso.



Paquetà 5: il brasiliano è visibilmente stanco e trascorre una serata fuori dai riflettori. Sbaglia qualche tocco anche banale, non dà supporto all'azione offensiva. (Dall'9 st Calhanoglu 6: caparbiamente gestisce il pallone che porta al gol di Piatek. Entra in campo con il piglio giusto)



Suso 5,5: Jesus non è nel suo momento migliore e non riesce a riscattarsi nemmeno a Verona. Pochi spunti, idee piuttosto annebbiate. (Dal 39' st Borini s,v)



Piatek 6,5: partita di sacrificio spesso spalle alla porta, ha pochi palloni giocabili. Capitalizza al massimo l'unica occasione da gol, per il suo ottavo centro in dieci partite ufficiali con il Milan. Non sbaglia un colpo.



Castillejo 6,5: vivace, salta spesso il diretto avversario e crea la superiorità numerica. Suo l'assist per Piatek che nobilita una prestazione positiva. Gattuso 5,5: ingenuità colossale quando si fa espellere per un'accesa polemica con Meggiorini.



CHIEVO VERONA

​

Sorrentino 5,5: Si inginocchia dinanzi alla meravigliosa punizione di Biglia. Incolpevole anche sul raddoppio rossonero, con Piatek a due passi da lui.



Depaoli 5,5: Sulla sua corsia opera un vispo Castillejo. In area di rigore interviene con troppa timidezza su un affamato Piatek, che trova il gol sulla stessa azione.



Bani 5,5: Poco preciso negli interventi. Esce per un problema alla coscia sinistra. (Dal 43’ s.t. Pucciarelli: s.v.)



Andreolli 5,5: In area di rigore Kessié lo brucia in un passo e non trova il vantaggio per poco.



Barba 6: Mai in affanno sulle avanzate di Suso.



Leris 6: Suo il cross per l’1-1 di Hetemaj.



Diousse 6: Più di sostanza che di qualità. Corre molto, anche se non riesce a far girare la squadra come dovrebbe. (Dal 32’ s.t. Kiyine: s.v.)



Hetemaj 6: Con un goffo errore innesca il velenosissimo contropiede che Castillejo non è bravo a sfruttare. Si riscatta con un gol di testa sovrastando Conti in area rossonera.



Giaccherini 5,5: Si muove tra le linee con buon dinamismo, anche se sono poche le volte in cui si accende concretamente.



Stepinski 5,5: Lotta di fisico ma fatica a tener palla e a far salire i suoi. Grave peccato per uno della sua stazza.





Maggiorini 5: Non si vede praticamente mai. (Dal 32’ s.t. Djordjevic: s.v.)





Di Carlo 6: Il Chievo non si da per vinto nonostante la triste classifica. I mezzi a disposizione sono modesti, ma i suoi ragazzi lottano e restano sempre in partita.