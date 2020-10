Il neo acquisto del Chievo, il difensore classe ’92 Vasile Mogos ha, in poco tempo, già conquistato tutti nell’ambiente clievense. Oggi si leggono sull’Arena le sue parole:



“Il Chievo ha un cuore grande. Personalmente in campo amo spingere, Aglietti ci chiede di salire sempre e aggredire. Correre sulla fascia è liberatorio.”



Mogos, l’alba del campionato cosa ha detto?



“Potevamo raccogliere di più (due gare, un punto ndr). Ma siamo consapevoli di essere un gruppo forte. E non vediamo l’ora che arrivi sabato per dimostrare quello che abbiamo fatto in queste due settimane di lavoro”.



Che idea si è fatto della dimensione Chievo?



“No, mi dispiace: io vivo alla giornata anche nella mia vita. E il discorso vale anche per il Chievo. C’è la Reggiana, poi penseremo alle altre. Ma è inutile fare calcoli in questo momento...".