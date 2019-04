Sergio Pellissier, centravanti del Chievo, nonché prossimo avversario del Napoli in campionato, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in occasione del suo quarantesimo compleanno:



"Qui c’è poco da festeggiare, vivo con molto dolore la situazione del mio Chievo. Soffro, lo ammetto. Ma porterò i pasticcini in spogliatoio. Vorrei una vittoria col Napoli domenica, perché no. Non può finire così. Una sola vittoria col Frosinone e 11 punti in classifica. Sembra di toccare il fondo".