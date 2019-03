Sergio Pellissier, attaccante del Chievo Verona, parla al sito ufficiale del club scaligero: "Finalmente sono rientrato a pieno regime, adesso ho recuperato da infortuni e acciacchi, anche se ho perso la condizione che avevo. Cerchiamo di essere positivi per andare alla caccia dell'ennesima impresa. Contro l'Atalanta abbiamo fatto bene ma sappiamo che non è in sfide come quella che dobbiamo fare punti importanti. Le prossime tre sfide saranno difficilissime, se siamo ultimi qualche problemino ce l'abbiamo ma sappiamo di avere ancora alcune cartucce da sparare. Vogliamo fare il massimo per provare a crearci nuove speranze per la salvezza. Troveremo alcuni ex contro il Cagliari, dispiace siano andati via ma vogliamo vincere. Meggiorini ha ritrovato il gol su azione, i digiuni non fanno piacere a nessuno e adesso spero che si sia sbloccato, questo è il momento di far più gol possibile".