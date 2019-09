Si ferma Emanuele Giaccherini. Come comunica il Chievo, il centrocampista "uscito per infortunio all’11’ del secondo tempo della partita Venezia - ChievoVerona, ha riportato una lesione al flessore sinistro. Mercoledì Giaccherini si sottoporrà a nuovi esami per valutare l’entità della lesione".