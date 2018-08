Il Chievo, che ieri ha ufficializzato Rossettini dal Genoa, cerca un altro rinforzo sul mercato in difesa. Secondo la Gazzetta dello Sport, c'è un accordo di massima per il prestito con diritto di riscatto di Barba dello Sporting Gijon a 2,5 milioni: l’affare si può chiudere a ore (solo in caso di passo indietro ci penserebbe il Frosinone). Peluso (Sassuolo) è l’alternativa. Per la mediana si trattano Missiroli (Sassuolo, il favorito) o Obi (Torino) su cui c’è anche il Parma in pressing. Piace anche El Kaddouri del Paok Salonicco.