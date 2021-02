Serie B:



Chievo-Reggiana 1-0



GOL: 91' Obi.



CHIEVO VERONA: Semper, Mogos, Levebre, Rigione, Renzetti; Ciciretti (58' Di Gaudio), Obi, Viviani (83' Palmiero), Canotto (58' Giaccherini); Fabbro (69' Garritano), De Luca (69' Margiotta). (A disp. Seculin, Vaisanen, Cotali, Pavlev, Bertagnoli, Zuelli, Djordjevic). All. Aglietti.



REGGIANA: Venturi, Martinelli, Rozzio, Koffi, Espeche (62' Varone), Laribi (73' Cambiaghi), Muratore, Mazzocchi (62' Zamparo), Kirwan (87' Gyamfi), Lunetta, Siligardi (62' Radrezza). (A disp. Voltolini, Rossi, Pezzella, Libutti, Del Pinto, Ajeti, Ardemagni). All. Alvini.



Arbitro: Marini.



Ammoniti: Zamparo (R), Mogos (C).