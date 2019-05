Giampaolo si è presentato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima trasferta della Sampdoria, a Verona contro il Chievo rilasciando una panoramica a 360° sui blucerchiati:



OBIETTIVO - "Giochiamo contro una squadra senza più motivazioni - ha detto il tecnico - e a differenza dell'ultima ci troviamo nella stessa condizione. Dobbiamo prevalere dal punto di vista tecnico. Dobbiamo sfondare il muro dei 50 punti, è opportuno chiudere bene. Gli obiettivi ora diventano personali, più che collettivi. Quando non si gioca più per niente ci sono sempre un ammalato o un infortunato di troppo, però dobbiamo provare a chiudere in bellezza".



PREPARAZIONE - "Ho passato la settimana ad osservare la squadra mettendomi in un punto di vista diverso rispetto al solito. Voglio capire chi ne ha ancora e chi può fare una partita seria. Murru e Andersen non ci saranno; Audero ha qualche problemino e giocherà Rafael. Tavares? Penso che giocherà dal primo minuto mentre Praet farà il play. Vieira è rientrato da poco mentre Defrel si è aggregato dopo tanto differenziare e verrà con noi".



BILANCIO - "Rispoetto allo scorso anno siamo migliorati nel giocare fuori casa. Non mi riferisco ai risultati ma alla tenuta mentale e caratteriale. Però credo non sia abbastanza per fare il salto di qualità. Rispetto al passato siamo puù consapevoli ma dobbiamo mettere dentro ancora qualcosa. Lo score in casa? Impossibile o quasi replicare il percorso dello scorso anno. Abbiamo la convinzione di poter vincere contro tutti. La cosa da mettere a posto piuttosto è cercare di perdere meno". GOL - "Pochi gol di testa? Ci si concentra sui saltatori ma il focus deve andare anche su chi calcia, perchè quella è una risorsa in più: senza Ramirez devo mandare un attaccante a tirare e questa è una mancanza che abbiamo"



DIFESA - "Possiamo fare ancora di più in difesa. Andersen è un grande interprete ma deve fare un ulteriore step anche se è migliorato molto. Colley, Tonelli e Ferrari hanno tutti caratteristiche diverse".



ATTACCO - "Sau? ineccepibile. Lui è stato penalizzato: io l'ho penalizzato. Si è allenato sempre bene ma Quagliarella ha giocato sempre e il posto a disposizione era solo uno per tanti attaccanti. Penso che possa giocare domani, di lui posso parlare solo bene. Ricordiamoci che abbiamo il capocannoniere: questa è una piccola grande vittoria per la Sampdoria e speriamo che possa arrivare fino in fondo".