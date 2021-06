Il Chievo Verona è ancora alla ricerca di un sostituto di Aglietti sulla panchina per la prossima stagione. I due candidati principali sono Marco Zaffaroni, ex AlbinoLeffe, e Massimo Pavanel, ex FeralpiSalò, ma nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo. Si tratta di Vincenzo Vivarini, ex allenatore dell'Empoli fra le altre, come riferito dai colleghi di TuttoB.com.