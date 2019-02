Autore di un gol contro l'Empoli, l'attaccante del Chievo Mariusz Stepinski parla a Sky Sport dopo la partita: "Loro sono partiti forte, da parte nostra mancava qualcosa e per questo non abbiamo vinto. Sono molto dispiaciuto, dopo il raddoppio la vittoria sembrava vicina, ma non ce l'abbiamo fatta e dobbiamo guardare avanti. Vincere questa partita avrebbe dato tanto dal punto di vista mentale, ma ormai è il passato e pensiamo già alla Roma. Mercato? Le voci non mi hanno disturbato, avevo già deciso fin da dicembre di rimanere al Chievo, quindi non mi hanno toccato le indiscrezioni".