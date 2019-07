Non solo l'ex Benevento Diabaté. Gli iraniani dell'Esteghlal di Andrea Stramaccioni si muovono sul mercato e accendono i riflettori sull'Italia. Dopo l'arrivo dell'attaccante maliano, l'allenatore ha chiesto ai dirigenti di provare a prendere anche Manuel Pucciarelli dal Chievo.

TRATTATIVA - C'è una trattativa in corso tra i club sulla base di un prestito con diritto di riscatto ed eventuale premio di valorizzazione per i gialloblù, che hanno preso tempo per valutare la situazione.

PARAGONI - In Iran Pucciarelli è stato già soprannominato il "piccolo Giovinco", che da quelle parti conoscono bene per essersi trasferito agli arabi dell'Al-Hilal a gennaio scorso. Stramaccioni chiede rinforzi, l'Esteghlal ci prova per Pucciarelli.