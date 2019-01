Il Chievo punta alla salvezza: no alla Spal per Giaccherini e all’Empoli per Bani. Pucciarelli richiesto dal Pescara, la Salernitana ha trovato l’accordo per il riscatto anticipato di Jallow. Ieri ci sono stati contatti per riportare in A Caldirola (Werder Brema): si tratta. In casa Genoa visite e firma per Pezzella (Udinese), la prossima settimana sarà quella di Sturaro (Juve). A centrocampo se l’Empoli non abbassa le pretese per Krunic, assalto a Zurkowski (Gornik). In uscita per Lapadula è avanti l’Udinese.



La Sampdoria ha ufficializzato Gabbiadini (Southampton) a titolo definitivo e il giovane Thorsby (Heerenveen), che arriverà a giugno a zero. Il d.s. del Parma, Faggiano ha chiesto all’Udinese Barak per il centrocampo. In attacco i ducali reputano Falcinelli (Bologna) la prima scelta e valutano pure Matri (Sassuolo) e Stepinski (Chievo). Per la fascia chiesto Sala in prestito alla Samp (Ferrero non cede). La prossima settimana si attende l’affondo decisivo del Benevento con il Parma: obiettivo Ceravolo, ma anche il mediano Dezi. Il Bologna ha visto l’agente di Spinazzola, chiesto in prestito alla Juventus: l’alternativa è Antonelli (Empoli). A destra contatti con Bruno Peres (San Paolo), piace anche Widmer (Basilea). In difesa, se la Samp libera Tonelli, assalto al giocatore del Napoli. In attacco, se parte uno tra Destro e Falcinelli, ipotesi Marlos Moreno (Manchester City).



La Spal punta Zukanovic (Genoa) che preferisce i ferraresi a Udinese e Cagliari. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Besiktas ci prova per Djimsiti dell’Atalanta che ha ceduto in prestito Cabezas all’Emelec. A Cagliari frenata per il rientro dal prestito di Deiola (ora al Parma) che i sardi vogliono prestare al Lecce per Mancosu. Continua il pressing per Nandez (Boca, l’affare si può chiudere solo con la partenza di Barella). Per la fascia arriverà Peluso dal Sassuolo. L’Empoli rilancia per Kownacki (Samp, il Fortuna Dusseldorf ha la preferenza del giocatore), in mediana idea Zulj (Sturm Graz), in difesa avanti per Pajac (Cagliari). Il Frosinone resta su Paloschi e Schiattarella (Spal), non convinto Thereau (Fiorentina). Il Sassuolo vuole Lucioni (Lecce) ma non c’è accordo sulle cifre.