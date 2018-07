Il Chievo torna a spingere sul mercato in entrata per gli ultimi colpi da regalare a D’Anna. Nel mirino un terzino: nuovi contatti col Benevento per Letizia (i campani chiudono la porta per il centrocampista Viola). No al Cagliari per Radovanovic, in mezzo al campo continua la corsa a Krunic (Empoli), su cui il Torino a oggi è avanti e c’è anche un interessamento dall’estero.



Il Cagliari continua la caccia a un difensore centrale: il primo obiettivo è Tonelli (Napoli) in prestito con diritto di riscatto (Chievo defilato). Piace anche Gustavo Gomez (Milan, c’è l’Udinese), il nome nuovo è Kannemann del Gremio. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la mediana corsa a due tra Bradaric (Rijeka) e Ekdal (Amburgo).



La Spal ha ufficializzato Moncini, attaccante ex Cesena che ha firmato fino al 2022. Preso il nazionale Under 17 Laghi sempre dal Cesena (classe ‘02). Per le giovanili arriva il difensore classe 2000 Pessot dalla Juve. Si tratta Grassi (Napoli).