Prosegue la preparazione del Chievo in vista del match esterno contro la Roma, gara valida per la 3a giornata di Serie A, in programma domenica 16 settembre alle ore 12.30. Nella seduta odierna è stata svolta una gara di allenamento contro il Mozzecane, formazione che milita nel campionato di Promozione, terminata 4-0 per i gialloblù.



A sbloccare il risultato ci pensa Emanuele Giaccherini al 6’ del primo tempo con un colpo di testa preciso sul cross al centro di Sergio Pellissier. È di Pawel Jaroszynski il gol del raddoppio al 29’: il difensore gialloblù raccoglie un pallone vagante, sugli sviluppi di un corner, e lo deposita in rete con un sinistro potente.



Nella ripresa il Chievo trova la ternza rete grazie ad un colpo di testa di Federico Barba, il difensore è abile ad anticipare di testa il suo diretto marcatore e battere il portiere ospite. La quarta e ultima rete del match porta la firma di Fabio Depaoli.



Venerdì la squadra si ritroverà alle ore 11 a Veronello per una seduta di allenamento che si svolgerà a porte chiuse.