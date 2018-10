Il presidente del Chievo Luca Campedelli affida a un comunicato sul sito ufficiale del club la difesa del tecnico Gian Piero Ventura: "Il Presidente Luca Campedelli, dopo aver preso atto dei molteplici attacchi mediatici rivolti ingiustamente alla persona di Gian Piero Ventura, si dichiara sconcertato dalle accuse mosse al suo allenatore nelle ultime 48 ore.







"Ho chiamato Mister Ventura poco più di una settimana fa – le parole del Presidente Campedelli – per centrare l'obiettivo della permanenza in Serie A e per far sì che i numerosi giovani calciatori presenti nella rosa della Prima squadra, che non hanno quasi mai giocato nella massima serie o che sin qui hanno totalizzato poche presenze pur avendo prospettive e margini di crescita importanti, riescano a diventare dei veri protagonisti, così come è stato fatto in passato da Ventura con altri esordienti in Serie A in tutti gli anni della sua carriera.



Per raggiungere questo duplice obiettivo chiamo a raccolta tutto il mondo Chievo affinché si compatti: coesione, unità d'intenti e spirito di sacrificio da chi lavora, lotta e vive per il ChievoVerona".