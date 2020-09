‼️ Annullata la partita amichevole tra @ACChievoVerona e @PadovaCalcio fissata per oggi pomeriggio



Leggi la news https://t.co/H0d0DyUJw5 pic.twitter.com/Dajgkkw7xF — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) September 5, 2020

, salta l'amichevole con il Padova. Il comunicato:L’A.C. ChievoVerona e il Calcio Padova comunicano che la gara amichevole prevista per oggi pomeriggio è stata annullata.Nell’organico del ChievoVerona nei giorni scorsi erano stati riscontrati tre casi sospetti di calciatori positivi, che sono stati prontamente isolati e messi in sicurezza.A seguito degli ultimi esami svolti ieri, si sono evidenziate da pochi minuti tre positività al Covid-19. I tesserati che sono risultati positivi sono già stati isolati e sono asintomatici, e tutto il gruppo squadra è stato nuovamente sottoposto ad analisi.A scopo precauzionale e a tutela dei tesserati del Calcio Padova, la squadra del ChievoVerona non si è recata allo stadio Euganeo.