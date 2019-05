Il Chievo cambia direttore sportivo e saluta Giancarlo Romairone. Ecco il comunicato ufficiale del club gialloblù: "L’A.C. ChievoVerona comunica di aver sollevato Giancarlo Romairone dall’incarico di Direttore Sportivo del Club, carica che ricopriva dalla stagione 2017/18. A Giancarlo Romairone vanno i ringraziamenti da parte di tutta la società, per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale e il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".