Non c'è solo l'Udinese sulle tracce di Mariusz Stepinski, attaccante classe 1995 del Chievo. Secondo L'Arena, sul polacco è forte l'interessamento del Celta Vigo, che vuole portare la punta dei clivensi in Spagna. Per l'attaccante i veneti chiedono una cifra non inferiore ai 5 milioni di euro.