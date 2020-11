Il Chievo potrebbe vedersi privare del suo numero uno nel prossimo mercato di gennaio. Andrea Luciani, intermediario di mercato vicino a Andrian Semper, ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni a Calciomercato.it, sulla probabile partenza dell’estremo difensore croato. Queste sono state le sue parole:



"Il trasferimento al Genoa alla fine è saltato anche per motivi burocratici, ma ci siamo dati appuntamento a gennaio. Lione e qualche club tedesco si sono fatti avanti, perché è un ragazzo serio e di prospettiva.



Lione e qualche club tedesco si sono fatti avanti, perché è un ragazzo serio e di prospettiva. Roma? Noi valuteremmo ogni tipo di top club. Soprattutto perché una volta acquistato, partirebbe in prestito per continuare il suo processo di maturazione. Bisogna considerare anche l’ipotesi di diventare secondo portiere in un club di prima fascia e titolare l’anno successivo”.