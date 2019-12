Chievo Verona-Benevento 1-2 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 28' Vignato (C), 35' Maggio (B), 45+2' Tuia (B)



Chievo Verona (4-3-1-2): Nardi; Dickmann, Vaisanen, Rigione, Cotali; Segre (57' Giaccherini), Garritano, Di Noia (69' Esposito); Vignato; Meggiorini, Djorjevic (77' Pucciarelli). All. Marcolini.



Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola (8' Armenteros); Insigne (63' Tello), Improta (74' Antei), Coda. All. Inzaghi.



Arbitro: sig. Sacchi di Macerata



Ammoniti: 19' Improta (B), 22' Schiattarella (B), 42' Rigione (C), 56' Maggio (B), 83' Meggiorini (C), 94' Dickmann (C), 95' Armenteros (B)