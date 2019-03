Chievo Verona-Cagliari 0-3 (primo tempo 0-3)



Marcatori: 16' p.t. (C), 32' p.t. Joao Pedro (C), 43' p.t. Ionita (C)



Assist: 33' p.t. Barella (C), 43' p.t. Cacciatore (C)



Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino, Depaoli, Andreolli, Barba, Jaroszynski (8' s.t. Bani); Leris, Dioussé (32' s.t. Rigoni), Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini (28' s.t. Pucciarelli), Stepinski. All. Di Carlo.



Cagliari (4-3-1-2): Cragno, Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Barella, Cigarini, Faragò; Ionita (36' Deiola); Joao Pedro (35' s.t. Birsa), Thereau (25' s.t. Cerri). All. Maran.



Ammonito: Depaoli (CV), 33' Joao Pedro (C), 9' s.t. Faragò (C), 14' s.t. Leris (C), 18' s.t. Meggiorini (C), 43' Giaccherini (C)



Espulso: 8' s.t. Depaoli