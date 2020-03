Chievo Verona-Cosenza 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 32' Djordjevic, 91' Meggiorini



Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre (93' Karamoko), Esposito, Obi (77' Obi); Vignato, Giaccherini; Djorjevic (73' Meggiorini). All. Aglietti.



Cosenza (3-5-2): Perina; Schiavi (57' Capela), Idda, Legittimo; Casasola (82' Pierini), Broh, Sciaudone, Carretta, Lazaar; Machach, Riviere (46' Baez). All. Pillon



Arbitro: sig. Baroni di Firenze



Ammoniti: 39' Riviere (Co), 49' Vignato (Ch), 77' Semper (Ch), 82' Cesar (Ch), Capela (Co)