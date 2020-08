Chievo Verona-Empoli 1-1 d.t.s. (primo tempo 0-0)



Marcatori: 98' Garritano (C), 110' Tutino (E)



Chievo Verona (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre (118' Karamoko), Esposito (81' Zuelli), Obi (73' Di Noia); Vignato (118' Cavar), Djorjevic (91' Ceter), Garritano. All. Aglietti.



Empoli (4-3-3): Brignoli; Antonelli (67' Pinna), Romagnoli, Nikolaou, Fiamozzi; Ricci (68' Frattesi), Henderson, Bandinelli (106' Tutino); Bajrami (67' Mancuso), La Mantia, Ciciretti (101' Moreo). All. Marino.



Arbitro: sig. Ghersini di Genova



Ammoniti: 40' Henderson (E), 95' Ceter (C)