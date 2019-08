Chievo Verona-Empoli 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 32' Dezi (E), 41' Dordevic (C)



Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Bertagnoli, Rigione, Vaisanen, Brivio; Segre, Esposito, Giaccherini (91' Vignato); Pucciarelli (46' Garritano); Meggiorini (76' Rodriguez), Dordevic. All. Marcolini



Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Nikolaou, Balkovec; Dezi, Stulac, Bandinelli (84' Gazzola); Laribi (62' Frattesi); Moreo (64' Mancuso), La Gumina. All. Bucchi



Arbitro: sig. Ghersini di Genova



Ammoniti: 25' Vaisanen (C), 50' Veseli (E), 93' La Gumina (E), 94' Frattesi (E), 94' Segre (C)