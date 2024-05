Chievo Verona, finita l'asta per il marchio: va alla bandiera Sergio Pellissier

un' ora fa



Era atteso per oggi l'esito dell'apertura della busta per la seconda offerta arrivata in merito al marchio Chievo Verona, fallito ormai due anni fa: dopo due aste andate deserte, la curatela fallimentare ha ritenuto congrua l’offerta di 100mila euro depositata da Sergio Pellissier, bandiera del club veronese e attuale presidente della Clivense. Battuta l'altra offerta, che era stata presentata in mattinata da un uomo legato all'ex presidente del club clivense Luca Campedelli, ora dirigente del Vigasio fresco di promozione in Serie D.