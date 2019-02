Chievo Verona-Genoa 0-0



Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Schelotto, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, N.Rigoni (30' s.t. Djordjevic), Hetemaj; Kiyine (25' s.t. Diuossé); Stepinski, Meggiorini. All. Di Carlo.



Genoa (4-3-1-2): I.Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager (12' s.t. Lazovic), Radovanovic, Rolon (20' s.t. Veloso 6); Bessa; Sanabria (30' s.t. Sanabria), Kouame. All. Prandelli.



Arbitro: Volpi



Ammoniti: 26' p.t. Lerager (G); 36'p.t. Kiyine (C), 40' s.t. Kouame (G), Hetemaj (C)