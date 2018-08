Chievo Verona-Juventus 2-3



Sorrentino 6,5: nonostante due reti subite sulle quali non ha colpa, gioca una partita di grande livello, sbarrando più volte la porta a Ronaldo e compagni. Grande spavento sul colpo nel finale ma tutto risolto.

(90' Seculin: senza voto.)



Tomovic 6: bene le chiusure alte, anche se qualche distrazione sulle ripartenze avversarie ha permesso alla Juventus di far breccia dalla sua parte.



Rossettini 6: buona la prima contro l'attacco più forte della serie A. Alcune sbavature sul finale ma da promuovere la caparbietà sui contrasti.



Bani 6: parte bene poi cala un pò di concentrazione, senza però rischiare troppo.



Cacciatore 6,5: propositivo e giocate di grande esperienza.



Rigoni 6: dimostra una buona condizione fisica, cercando di arginare le ripartenze di Pjanic e Dybala. Si aspettava qualcosa di più nei pochi momenti di contropiede.



Radovanovic 6,5: spesso all'interno della manovra di gioco, fa a sportellate e combatte durante tutta la partita.



Hetemaj 5,5: qualche giocata troppo forzata e non sempre al massimo della concentrazione.

(78' Obi: senza voto)



De Paoli 6,5: corre e lotta senza sosta. Insieme a Giaccherini il migliore in campo per i gialloblù.



Stepinski 6: gol che fa sognare il Chievo ma poi nulla più. L'attenuante è sicuramente il gioco poco offensivo.

(66' Djordjevic 5,5: pensa più a difendere che a ripartire.)



Giaccherini 6,5: campionato che riparte come si era concluso, con grande tecnica e voglia di fare. Sicuramente il giocatore simbolo della squadra.



All. D'Anna 6: Chievo decisamente difensivo ma che stava per fare il colpaccio.