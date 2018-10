alcune colpe sul terzo gol ma per il resto pesa soprattutto il numero delle reti subite.praticamente non ci capisce nulla dal primo minuto quando Gosens attacca dalla sua parte.male sin dall'inizio, poi sparisce definitivamente dal gioco.uno degli ultimi ad arrendersi, ma non può fare granchè sugli attacchi in velocità dell'Atalanta.disastroso sia per la prestazione sia per l'espulsione dopo appena 40 minuti.uno dei pochi che cerca di lottare e a fare qualcosa. A centrocampo vince qualche contrasto, ma è annullato dai palloni persi dai compagni.(38' s.t.non cerca quasi mai la giocata per gli attaccanti e quando lo fa è imprecisa.praticamente non vede palla quando Ilicic gravita dalle sue parti.cinque solo per il gol dal dischetto perché per il resto è in ombra con il resto della squadra.fatica a trovare spazi in avanti ma è anche servito molto poco dai compagni.(10 s.t.entra bene ma si fa trasportare dal momento negativo di tutta la squadra)anche lui poco servito, ma cerca poco di combattere per procurarselo.(18' s.t.unico che cerca di fare qualcosa nel caos generale, dimostrando almeno carattere fino alla fine.)esordio disastroso il suo, con un Chievo completamente assente dal campo. Certo, è appena arrivato e le colpe sono lontane, ma sicuramente dovrà cambiare le cose e in fratta