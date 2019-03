Torino-Chievo Verona 3-0



Sorrentino 6: è strepitoso sulla punizione di Zaza nel secondo tempo, non può invece nulla pochi minuti più tardi sulla gran botta di Belotti che permette al Torino di passare in vantaggio ed è incolpevole anche sulle conclusioni di Rincon e Zaza.



Schelotto 6: è sfortunato l’italo-argentino che, dopo appena un quarto d’ora di gioco, è costretto ad alzare bandiera bianca e ad abbandonare il campo a causa di un infortunio.



(dal 16’ p.t. Depaoli 5: fatica molto contro Ansaldi, tanto che il terzino argentino riesce spesso a conquistare il fondo e ad andare al cross)



Bani 5,5: per lunghi tratti riesce, insieme a Barba, a contenere Belotti. Quando il Toro passa alle due punte va in difficoltà.



Barba 5,5: buon primo tempo da parte del numero 5 del Chievo che, così come un po’ tutta la squadra, cala però nel finale.



Jaroszynski 6: riesce a contenere bene De Silvestri sulla propria fascia, non a caso il terzino del Torino lo si vede spingere poco in fase offensiva. Nel secondo tempo è costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio.



(dal 29’ s.t. Andreolli 5: si fa anticipare da Zaza al limite dell’area in occasione del terzo gol del Torino) Leris 6: ogni volta che ne ha la possibilità si inserisce e cerca di rendersi pericoloso in avanti. Per lui che è cresciuto nella Primavera della Juventus quello con il Torino è una sorta di derby che gioca su buoni livelli.



Rigoni 5,5: fa da schermo davanti alla difesa e per lunghi tratti della partita riesce a svolgere bene il suo compito di frangiflutti, fermando alcune azioni del Torino. Crolla nel finale.



Diousse 5: soprattutto nel secondo tempo appare in difficoltà quando è il Torino ad attaccare. Riceve un cartellino giallo per una netta trattenuta su Belotti e poco dopo la rete dell1-0 rischia il secondo giallo per un fallo simile. Si fa portare via la palla da Rincon nell’azione del 2-0.



Giaccherini 5,5: viene spesso beccato dai tifosi granata per via del rifiuto di indossare la maglia del Torino nell’estate del 2016, oltre che per il suo passato alla Juventus. Cerca di dare imprevedibilità al gioco del Chievo ma non sempre ci riesce.



Djordjevic 4,5: a inizio secondo tempo ha per due volte, nella stessa azione, sui piedi la grande occasione per portare in vantaggio il Chievo Verona ma la spreca calciando entrambe le volte addosso a Sirigu.



Meggiorini 6: è ancora amato dai tifosi granata e i tanti applausi che riceve ne sono la dimostrazione. Gioca una partita di grande generosità e in più di un’occasione lo si vede anche in fase difensiva intento ad aiutare i compagni.



(dal 19’ s.t. Stepinski 5: lo si vede solamente quando riceve il cartellino giallo per simulazione nel finale).



All. Di Carlo 5,5: il suo Chievo gioca per lunghi tratti una partita attenta in fase difensiva e cerca di fare male agli avversari con le sue ripartenze. Dopo il gol di Belotti, però, la sua squadra sembra smettere di crederci e commette errori che fino a quel momento non aveva commesso.