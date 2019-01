Chievo Verona-Fiorentina 3-4



Sorrentino 5,5: poteva fare di più soprattutto sul secondo gol viola.



Depaoli 6,5: grande corsa e grande carattere. Fa spesso sovrapposizioni in avanti arrivando a liberarsi per i cross al centro dell'area avversaria. Bene anche in difesa.



Tomovic 6: buona partita fino all'infortunio su contrasto.

(dal 30' p.t. Cesar 5,5: entra bene, poi si perde spesso nelle ripartenze avversarie.)



Rossettini 6,5: primo tempo giocato più in fase difensiva poi inizia a spingere con continuità e fa l'uomo in più sulla sua fascia.



Jaroszynski 6: si fa vedere in avanti soprattutto nella prima parte del secondo tempo, ma lascia troppi spazi per il contropiede viola.



Leris 6: prestazione sufficiente nonostante qualche imprecisione tecnica soprattutto sull'ultimo passaggio. Nonostante ciò è comunque nel vivo del gioco e si propone con continuità in fase offensiva.

(25' s.t. Barba:s.v.) Rigoni 6: bel lavoro a centro campo, anche se nella seconda parte della ripresa la stanchezza si fa sentire.



Hetemaj 6: buon filtro tra i reparti e tanta voglia di lottare fino all'ultimo. Qualche errore tecnico dovuto alla tanta corsa durante tutta la partita.



Giaccherini 6,5: cresce con i minuti che passano. Gol annullato per lui ma una prestazione di grande caratura. Cerca spesso all'uno contro uno e fa anche il regista d'attacco.



Stepinski 6,5: dimostra grande carattere e tanta voglia di far bene. Lotta su ogni pallone e ha anche buona tecnica. Bello il primo gol di testa che dimostra tutta la sua caparbietà.

(34' s.t. Djordjevic 6: entra molto determinato e trova anche una gran rete.)



Pellissier 6: in ombra nel primo tempo, si riscatta all'inizio della ripresa. Un rigore segnato ed uno sbagliato, in una pazza partita che comunque lo vede ancora protagonista.





All. Di Carlo 6: una partita davvero entusiasmante anche se per il Chievo non è finita come avrebbe voluto. Grande cuore e grande carattere ancora una volta dimostrato da tutti, ma servono punti o tutto sarà vano.